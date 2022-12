Erst mit 67 Jahren Bundeskanzler Scholz will weniger vorzeitige Renteneintritte

Zusätzlich müsse auch die Einwanderung aus anderen Ländern genutzt werden, um den Wohlstand in Deutschland sichern zu können. Scholz verteidigte in diesem Zusammenhang das Vorhaben der Bundesregierung, die Einbürgerung in Deutschland zu erleichtern. Da die Bundesrepublik längst Einwanderungsland sei, wolle man das Land nun an internationale Standards angleichen, erklärte der Kanzler. In vielen Staaten erhalte man die Staatsbürgerschaft nach fünf Jahren. Das solle auch hierzulande der Fall sein, "wenn man Deutsch kann, seinen eigenen Lebensunterhalt verdient und keine Straftaten begangen hat".



Mit mehreren Gesetzesvorhaben hatte die Ampel zuletzt begonnen, die deutsche Migrationspolitik zu reformieren, etwa mit dem sogenannten Chancen-Aufenthaltsrecht und Änderungen am Staatsangehörigkeitsrecht.