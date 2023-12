Orkan "Zoltan" bringt seit der Nacht auf Donnerstag starken Wind und Regen nach Sachsen-Anhalt. Mehr als 300 mal mussten die Feuerwehren in ganz Sachsen-Anhalt ausrücken. Wie die Leitstellen auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mitteilten, beschränkten sich die Einsätze in den allermeisten Fällen auf Bäume und Äste, die auf Straßen lagen. Die Wetterlage sorgte auch für Schließungen und Sperrungen.

Bildrechte: Alexander Beck, Feuerwehr Blankenburg

Am Freitagmorgen meldete die Polizei zwei Verletzte. In Blankenburg hat das Sturmtief ein Dach inklusive Solaranlage eines Gebäudekomplexes abgedeckt. Zehn Menschen seien gerettet worden. Sie hätten das Wohnhaus und die Werkstatt nicht mehr selbst verlassen können. Eine Frau habe einen Schock erlitten.



Zehn Autos sind laut Rettungsleitstelle Harz durch die umherfliegenden Teile beschädigt worden. Wie die Polizei Stendal mitteilte, war in Salzwedel ein Transporter durch den starken Wind von der Straße abgekommen und in Gommern (Landkreis Jerichower Land) ein Baum auf ein Auto gestürzt.