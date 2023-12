Wetterwarnung Wetterbedingte Unfälle durch Eisregen in Teilen Sachsen-Anhalts

Hauptinhalt

05. Dezember 2023, 13:28 Uhr

Glatteisgefahr in Sachsen-Anhalt: Laut Deutschem Wetterdienst kann es in weiten Teilen Sachsen-Anhalts am Dienstag sehr glatt sein. Die Polizei hat bereits mehrere Unfälle registriert und einige Straßen waren zeitweise gesperrt.