Auch in Sachsen-Anhalt Neue Regeln für Abschuss von "Problemwölfen"

14. März 2024, 17:15 Uhr

Die Bundesländer mit den größten Wolfsvorkommen in Deutschland wollen den Abschuss von sogenannten "Problemwölfen" erleichtern. Sachsen-Anhalts Umweltminister Armin Willingmann begrüßte die Entscheidung und kündigte an, dass man die Regeln schnell umsetzen wolle. In Zukunft soll es unter anderem möglich sein, Wölfe zu schießen, die mehrfach Herdentiere wie Schafe gerissen haben.