Schafe in Sachsen-Anhalt Wie das Statistische Landesamt auf Anfrage mitteilte, hat sich der Schafbestand in Sachsen-Anhalt deutlich reduziert. Derzeit werden nicht einmal mehr 56.000 Schafe hierzulande gehalten – ein Minus innerhalb von zehn Jahren um 30 Prozent.

Diese Haltung bringt Hein regelmäßig Ärger mit dem Wolfskompetenzzentrum Iden ein. Denn die fünf Experten aus der Altmark und ihre ehrenamtlichen Helfer rücken bei jeder Wolfsattacke aus, sichern Spuren, Kotproben und stellen fest, ob die Voraussetzungen für einen Herden-Mindestschutz erfüllt sind. Ines Wahls vom Landesamt für Umweltschutz kümmert sich um die Presseanfragen. "Der Mindestschutz variiert nach Tierarten. Bei Schafen ist es so, dass die Herde durch einen 90 Zentimeter hohen Elektrozaun geschützt werden muss. Außerdem muss ein Untergrabeschutz vorhanden sein." An der betroffenen Weide von Schäfer Silvio Hein gab es so einen Untergrabeschutz nicht – ein Versäumnis seitens des Betreibers der Anlage.

Elisabeth Baurichter sagt aber auch, dass ein Abschuss nicht die Lösung sein könne. "Weiterhin muss auch der Herdenschutz finanziell gefördert werden, wie Koppeln und Schutzhunde. Auf die Kombination komme es an." In der Praxis haben viele Schafhalter, so die Verbandschefin, schon auf die Wolfsangriffe reagiert. Auf die Landschaftspflege – wie das Abgrasen von Deichen – werde immer öfter verzichtet. Außerdem würden viele Schafhalter ihre Herden verkleinern, hielten sie in der Nähe der Wohnbehausungen und steckten sie bestenfalls abends in einen Stall. Aber diese Möglichkeiten habe nicht jeder.