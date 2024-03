Von einer Überpopulation will das Wolfskompetenzzentrum Iden jedoch noch nicht reden. Es gebe zwar mehr Wölfe, aber der Anstieg erfolge moderat. Laut Ines Wahl, Sprecherin des Landesamtes für Umweltschutz in Halle, ist die Zahl der Wölfe in Sachsen-Anhalt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwa zehn Prozent auf 201 Tiere gestiegen. Dazu kommen demnach weitere 36 Wölfe, die als sogenannte Grenzgänger in mehreren Bundesländern unterwegs sind. Allein in der Dübener Heide im Bereich Bad Schmiedeberg, Kemberg und Muldestausee seien 19 Raubtiere nachgewiesen worden.