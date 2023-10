Das Bundesamt für Naturschutz hat zuletzt bekannt gegeben, dass die Zahl der Wolfsrudel in Sachsen-Anhalt leicht gestiegen ist. Nach Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT wurden hierzulande im laufenden Jahr 25 Rudel registriert. Bundesweit seien es 184 gewesen, im Vorjahr noch 161 Rudel, davon 24 in Sachsen-Anhalt. Die Zahl der Wölfe bundesweit gab die Behörde aktuell mit 1.339 an.



Die meisten Wolfsgebiete konzentrieren sich demnach auf Sachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. In den anderen Bundesländern gab es deutlich weniger Tiere. Laut Bundesamt für Naturschutz wurden im aktuellen Monitoringjahr 159 Wölfe tot aufgefunden. Die meisten (125) seien bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen.