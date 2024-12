In Sachsen-Anhalt können Wölfe künftig schneller geschossen werden. Das kündigte Umweltminister Armin Willingmann (SPD) am Montag bei der Vorstellung des jährlichen Wolfsmonitorings vor. Demnach ist ein Erlass für sogenannte Schnellabschüsse geplant. Dieser sieht vor, dass Wölfe, die wiederholt an Nutztierrissen beteiligt waren, künftig bereits nach dem erstmaligen Überwinden des laut Behörden zumutbaren Herdenschutzes geschossen werden dürfen. Dies gilt den Angaben zufolge für Regionen, in denen es besonders oft zu Rissen kommt.