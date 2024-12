Der Europarat hat den Weg für ein schärferes Vorgehen gegen Wölfe freigemacht. Der zuständige Ausschuss stimmte einem entsprechenden Antrag der EU-Staaten zu, den Schutzstatus von "streng geschützt" auf "geschützt" abzusenken. Somit kann der Wolf grundsätzlich bejagt und der Bestand reguliert werden. Bisher dürfen Wölfe in der EU nur abgeschossen werden, wenn sie eine Gefahr für Menschen oder Weidetiere darstellen.



Hintergrund ist, dass sich nach EU-Angaben die Zahl der Wölfe in Europa binnen zehn Jahren fast verdoppelt hat. Die Zahl vom Wolf getöteter Nutztiere wie Schafe und Ziegen wird auf mindestens 65.500 pro Jahr geschätzt. Bis die Neuregelung in Deutschland gilt, müssen aber noch Gesetze geändert werden.