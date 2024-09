Auf Weiden im Ort verzichtet der Schäfer auf die Schutzhunde. "Das ist mir zu riskant", gesteht der Tierhalter. Denn: er kann nicht ausschließen, dass Spaziergänger einen Zaun überwinden. Die Hunde würden die Eindringlinge angreifen. Das ist ihre Aufgabe – sie verteidigen alles, was sich innerhalb des Zauns befindet, verlassen diesen Raum aber nicht.

Wo keine Hunde sind, muss der Zaun noch akkurater gebaut sein. Was auf hügeligem Grund eine Herausforderung ist. "Am Berg ist es möglich, aber schwieriger und mit wesentlich mehr Zeitaufwand. Körperlich ist es anspruchsvoll, da bleibt man in Form", sagt Kleemann über die Plackerei.