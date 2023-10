Die Innenministerin forderte zudem, mehr Herkunftsländer als sicher einzustufen. Nach den Worten Zieschangs könnten Asylbewerber aus diesen Staaten schneller abgeschoben werden. Als Beispiel nannte sie Indien, was nach ihrer Ansicht als sicher gelten müsste. So habe es für keinen einzigen Inder, der in diesem Jahr nach Sachsen-Anhalt gekommen sei, einen Schutzgrund gegeben.