Der Salzlandkreis hat nach eigenen Angaben aktuelle Messungen vorgenommen und festgestellt, dass tagsüber an den anliegenden Häusern der Ortsdurchfahrt Calbe die Schallschutz-Richtwerte eingehalten werden, aber nicht in der Nacht. In Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt wurde demnach die erweiterte Temporeduzierung beschlossen.