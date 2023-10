Aus Thüringen hieß es auf Nachfrage von MDR AKTUELL, dass es hier gar keinen Ausreise-Gewahrsam gebe und betroffene Menschen nach Ingelheim in Rheinland-Pfalz verlegt werden. Und das Innenministerium in Magdeburg erklärte auf Anfrage: Da auch Sachsen-Anhalt keine eigene "Abschiebungs-Sicherungseinrichtung" habe, seien etwa fünf Plätze in der niedersächsischen Einrichtung nahe dem Flughafen Langenhagen vertraglich gesichert.