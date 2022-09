Weitere Einsparungen seien nur schwer möglich, sagte der Sprecher des Bergzoos in Halle. Das gelte insbesondere für die "relevanten Kostenbereiche wie Energie in Form von Strom und Wärme sowie Futter". Dabei spiele es keine Rolle, ob viel oder wenig Besucher kommen würden, so der Sprecher. "Diese Kosten sind nahezu gleichbleibend."