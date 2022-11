Auf der Strecke Dessau – Wolfen wird voraussichtlich von Januar bis April gebaut. Dort sollen Busse eingesetzt werden. Der RE 14 fährt ab Dessau in Zukunft täglich um 5:09 Uhr, sodass es dann an den Werktagen in Wittenberg möglich ist, den IC Richtung Berlin – Warnemünde zu erreichen.