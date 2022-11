Die Einigung war schwierig. Lange herrschte eine eher konfrontative Atmosphäre in der Arbeitsgruppe zum "Ganzheitlichen Mobilitätskonzept" der Stadt Halle für das Jahr 2040, berichten Teilnehmer. Manche Mitglieder der Arbeitsgruppe wollen sich deshalb gar nicht zum Stand äußern, um das fragile Arbeitsklima nicht zu gefährden. Aber zuletzt sind die Stadtratsfraktionen, die Verwaltung und Akteure der Zivilgesellschaft ein großes Stück vorangekommen: Inzwischen liegt nämlich ein gemeinsames Papier vor. In dem "Entwurf einer Zielsetzung" sind erste Stichpunkte skizziert, wie der Verkehr im Jahr 2040 in Sachsen-Anhalts größter Stadt organisiert werden könnte.

Christian Feigl, Stadtrat der Grünen in Halle: Zielsetzung muss mit Leben gefüllt werden. Bildrechte: MDR/Hannes Leonard

Und klar ist schon jetzt, wie wir unterwegs sein werden, wird sich bis dahin stark ändern. Schon allein, weil ab 2035 Autos mit Verbrennungsmotor nicht mehr zugelassen werden. Auch der Verkehr in der Saalestadt soll sich ändern. Nicht überraschend, aber mit einer konkreten Quote versehen. Der motorisierte Individualverkehr soll zukünftig nur noch 25 Prozent bis 15 Prozent ausmachen (aktuell rund 35 Prozent). "Es gibt eine Verständigung darauf", erzählt Stadtrat Christian Feigl, Vertreter der Grünen in dem Ausschuss, im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Heißt: Die Hallenser sollen zukünftig mindestens drei Viertel ihrer Wege zu Fuß, mit dem Rad oder per Bus oder Bahn zurücklegen.