Ein kurzes Telefonat – er ist auf einem benachbarten Bahnsteig angekommen. Iris Schneider eilt mit ihrem Kollegen zum Gleis 7, hier wartet der Mann mit Blindenstock bereits auf sie. Nach einer kurzen Begrüßung hakt Iris Schneider den Fahrgast unter, gemeinsam gehen sie zur Straßenbahnhaltestelle am Bahnhofsvorplatz.

Für Osman Öz ist der Service eine große Hilfe. Der 43-Jährige ist von Geburt an blind. "Eine große Erleichterung, ohne diesen Service hätte ich jetzt große Schwierigkeiten gehabt, den Anschluss zu finden.", sagt er dankbar.

Mit der Straßenbahn 4 geht es erst einmal Richtung Franckeplatz. Die Begleiterin bittet Jugendliche für ihren Fahrgast die Plätze freizumachen. Am großen Verkehrsknoten in der Innenstadt von Halle angekommen, steigen die beiden dann in die Linie 8 um, dafür müssen sie einige Meter gehen, Bordsteinkanten nehmen.