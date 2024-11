Löbauer Sonderzug mit ČSD-Abteilwagen unterwegs

Die Ostsächsischen Eisenbahnfreunde Löbau sind gleich bei fünf Adventsfahrten mit Dampfloks und historischen Waggons unterwegs. Für die Fahrt am 30. November nach Cranzahl gibt es noch Restkarten am Zug. Am 1. Dezember geht es von Löbau nach Dresden und Pirna und am 7. Dezember einmal mit dem Nikolaus im Zug um den Czorneboh im Lausitzer Bergland. Am 8. Dezember schließlich steht Volldampf im Dreiländereck im Fahrplan. Das ist ein Tipp für echte Bahninsider: Dieser Zug führt erstmals einen Bautzner Abteilwagen mit, der im Stil der früheren tschechoslowakischen ČSD lackiert ist.

Bildrechte: OSEF/Bernd Hahn

Der Verein Eisenbahnmuseum Bayerischer Bahnhof zu Leipzig dampft am 30. November von Leipzig-Plagwitz nach Zeitz. Der Ausflug dauere nicht so lang und sei deshalb auch als Schnupperfahrt für Kinder geeignet, teilte der Verein mit. Die Zeitz-Fahrten am 1. Advent und 2. Advent sowie Ausflugsfahrten nach Bautzen und Schwarzenberg sind bereits ausgebucht.

Mit dem Triebwagen vom Vogtland nach Tschechien

Die Wisentatalbahn ist mit historischen Bundesbahn-Triebwagen am 30. November von Gera über Mehltheuer und Schönberg nach Regensburg sowie am 14. Dezember von Schönberg über Plauen und Zwickau-Schedewitz nach Loket in Tschechien (Elbogen) unterwegs. Die Uerdinger Schienenbusse sind seit Sperrung der Strecke Schönberg - Schleiz in Gera stationiert.

Bildrechte: Michael Rauchfuß

Ausverkauft ist eine Sonderfahrt von Köstner Schienenbusreisen mit dem Doppelstock-Triebwagen "Alma" aus den 1990ern von Niederwiesa nach Olbernhau. Freunde der "Reichsbahn-Ferkeltaxis" können sich am 22. Dezember auf ins Vogtland machen. Dort gibt es mit den Triebwagen mehrere Pendelfahrten zwischen Adorf und Kraslice (Graslitz) über Zwotental und Gunzen.

Viel los auf den Schmalspurbahnen

Freunde der Schmalspurbahnen können am 7. und 8. Dezember auf der Museumsbahn Schönheide das weihnachtliche Erzgebirge im Dampfzug genießen. Am 15. Dezember kommt zum Saisonabschluss eine Diesellok an den Zug. Auf der Schwarzbachbahn in Lohsdorf in der Sächsischen Schweiz heißt es am 7. Dezember "Weihnachtsmarkt & Lichterzauber".

Bildrechte: Michael Kapplick

An allem Adventswochenenden sowie am 6. Dezember und vom 27. bis 31. Dezember heizt der Verein Pressnitztalbahn die Dampflok an und pendelt zwischen Steinbach und Jöhstadt. Die Radebeuler Traditionsbahner sind am 7. und 8. Dezember mit ihrem Museumszug auf der Lößnitzgrundbahn unterwegs.