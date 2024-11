Bildrechte: MDR/Dany Striese

Kulturhauptstadt 2025 Chemnitz: Lokomotive soll durch die Stadt gezogen werden - von Menschen

Hauptinhalt

27. November 2024, 19:53 Uhr

Wenn am 18. Januar 2025 das Kulturhauptstadtjahr in Chemnitz eröffnet wird, soll auch an die Industriegeschichte der Stadt erinnert werden. Eine Lokomotive, die früher bei Hartmann gebaut wurde, wird durch die Stadt gezogen. Waren es damals Pferde, die die tonnenschwere Last zum Bahnhof zogen, werden diesmal mehrere Mannschaften die Lok um die Wette ziehen. Am Mittwoch gab es dazu einen Probelauf.