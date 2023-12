Mit Hilfe der aktiven Dampfloks des Glauchauer und des Schwarzenberger Eisenbahnvereins werden auch im kommenden Jahr Sonderzugfahrten von Chemnitz aus angeboten, betont Maximilian Thieme. So geht es unter anderem durchs Erzgebirge, in den Harz oder zur Hanse Sail nach Warnemünde. An die Ostsee wird den Sonderzug eine historische E-Lok E11 ziehen. Da in Eisenbahnerkreisen nahezu jede Baureihe einen Spitznamen hat, bleibt auch die E11 davon nicht verschont. Sie wird scherzhaft als "Holzroller" bezeichnet.



Die Erlöse aus dem Fahrgeld aller Sonderfahrten sollen in die Arbeiten zur Wiederinbetriebnahme der Chemnitzer Dampflok 50 3648 fließen. Laut Thieme sei die Rückkehr der Maschine in den Sonderzugdienst frühestens im Jahr 2025 realistisch.