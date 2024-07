Noch bis Donnerstag ist die Dampflok 50 3616 des Vereins Sächsische Eisenbahnfreunde aus Schwarzenberg mit "Protest-Zügen" in Thüringen unterwegs. Bei der Aktion unter dem Motto "Schienenwege wie 1950 - Loks wie 1950" will das Eisenbahnunternehmen Railsystems RP aus Gotha gegen die aus seiner Sicht vernachlässigte Schieneninfrastruktur auf einigen Strecken hinweisen. Um angesichts der schwierigen Thematik eine breite Öffentlichkeit zu erreichen, wurde den Angaben zufolge die Dampflok aus dem Erzgebirge angemietet.

Das erst kürzlich wieder in Betrieb genommene Dampfross (Baujahr 1940) zieht seit Montag Güterzüge zwischen Meiningen, Themar und Schleusingen - unterstützt von einer historischen Diesellok aus tschechoslowakischer Produktion. Am Sonntag hatte sich die Lok in aller Frühe mit einem Mannschaftswaggon fürs Personal auf den Weg vom Erzgebirge nach Thüringen gemacht.