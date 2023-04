Nach dem Bundesamt für Verfassungsschutz hat nun auch das Landesamt in Sachsen die AfD-Nachwuchsorganisation "Junge Alternative" (JA) als rechtsextremistisch eingestuft. Damit werde die "erwiesene rechtsextremistische Bestrebung" nachrichtendienstlich bearbeitet. Das betreffe auch die Kommunikationsüberwachung, Observation und den Einsatz von Vertrauenspersonen (V-Leuten). Das teilte das Landesamt für Verfassungsschutz in Dresden am Freitag mit.