Wenn sich am Wochenende die Bundesinnung der Instrumentenbauer in Markneukirchen trifft, stehen mehrere dringliche Themen auf dem Programm. Kerstin Voigt ist stellvertretende Bundesinnungsmeisterin und führt in Markneukirchen den Betrieb "Instrumentenbau Jürgen Voigt" mit 43 Mitarbeitenden. Sie sorgt sich am meisten über eine Blei-Verordnung der Europäischen Union. Diese könne für ihren und andere Betriebe "existenzbedrohend" sein.