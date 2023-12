Nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Benjamin Höhne, Lehrbeauftragter an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, könnte dies tatsächlich der Fall sein. Jeder als rechtsextrem eingestufte AfD-Landesverband sei ein weiterer Baustein auf dem Weg zum Parteiverbot, sagt Höhne. Entscheiden kann dies aber am Ende nur das Bundesverfassungsgericht. Ein Parteiverbot werde wahrscheinlicher wird, je mehr Landesverbände als verfassungsfeindlich eingestuft werden. Höhne gibt jedoch zu bedenken, dass ein AfD-Parteiverbot womöglich schwerwiegende Folgen hätte. Wie das I nstitut Civey im Auftrag der "Sächsischen Zeitung" ermittelt , liegt die AfD in Sachsen bei derzeit 33 Prozent – gleichauf mit der CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer. Höhne stellt die Frage: "Wie viel Sinn ergibt es, eine Partei verbieten zu wollen, die ein Drittel der Bevölkerung in einem Bundesland wählen würde?"

Diese Hoffnung ist bei der Politikkonkurrenz zu hören. "Ich hoffe, dass sich Protestwähler und Sympathisanten der Partei von der jetzigen Einstufung des Verfassungsschutzes überzeugen lassen, demokratische Parteien zu wählen", sagte der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD).



Das scheint könnte jedoch eher Wunschdenken zu sein. In Sachsen-Anhalt und Thüringen blieben die Umfragewerte auch nach der Einstufung des Verfassungsschutzes stabil. Die AfD kommt in beiden Bundesländern derzeit auf rund ein Drittel der Stimmen, ähnlich wie in Sachsen.



Politikwissenschaftler Benjamin Höhne schätzt einen Wählerrückgang für die AfD ebenfalls als unwahrscheinlich ein. So gebe es sicherlich sogenannte Protestwähler, die sich von einer Einstufung als rechtsextrem abschrecken lassen könnten. In den letzten Jahren sei jedoch ein Teil des Bürgertums an die politischen Ränder gerückt, so Höhne.