Dass Weidensdorfer überhaupt von der Heilquelle auf seinem Grundstück erfahren hat, liegt an einer E-Mail, die er 2016 aus England bekam. "Und da fragte ein Herr an, ob denn das wohlschmeckende Wasser der Quellen noch da wäre. Er wollte gern vorbeikommen und das kosten."

Der Forschergeist von Weidensdorfer war geweckt. Er kramte in Bibliotheken und Archiven, sammelte Urkunden, befragte Ortskundige. Fest steht, die Quelle wurde um 1550 das erste Mal erwähnt und in den späteren Jahrhunderten taucht sie in verschiedenen Dokumenten auf. Bis in die 1930er-Jahre gab es hier einen regelrechten Kurbetrieb. Und der soll wiederbelebt werden.