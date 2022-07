In Chemnitz gibt es zusätzlich zu den drei bestätigten Infektionen drei weitere Verdachtsfälle. Die drei bestätigten Patienten sind laut Angaben der Stadt Chemnitz Männer im Alter zwischen 30 und 40 Jahren. Alle haben leichte Verläufe ohne Hospitalisierung.

Der erste Fall von Affenpocken in Sachsen war am 17. Juni in Dresden entdeckt worden. Bundesweit sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Stand Freitag 1.859 Fälle aus allen 16 Bundesländern erfasst worden.