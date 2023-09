Welt-Alzheimertag Betreuer im Altenheim: "Würdevolle Behandlung nur begrenzt möglich"

In Sachsen leben rund 103.000 Menschen mit der Diagnose Demenz - Tendenz steigend. Matthias Adomat ist Betreuer in einem Altenpflegeheim in Mittelsachsen. Er sieht im fehlenden Personal und im knappen Zeitbudget die größten Probleme bei der Betreuung und Pflege von Demenz-und Alzheimerpatienten