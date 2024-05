Ein Junge ist in Dresden-Striesen von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Zwölfjährige am Dienstagnachmittag mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Lipsiusstraße in Richtung Stübelallee unterwegs. Als er die Stübelallee überquerte, kollidierte eine stadtauswärtsfahrende Straßenbahn mit dem Kind. Der Junge ist schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.