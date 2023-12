5,2 Millionen Euro für die Kurzzeitpflege stellt das Land Sachsen im kommenden Jahr bereit und will damit zunächst 130 zusätzliche Plätze schaffen. Im Jahr 2025 sollen 70 weitere Plätze entstehen.



"Wir setzen einen wichtigen Impuls, um die häusliche Pflege zu stärken und pflegende Angehörige spürbar zu entlasten", sagte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag in Dresden. Gerade nach einem Klinik-Aufenthalt, in der Urlaubszeit oder in Krisen werde Kurzzeitpflege zu einem sicheren Anker, der eine gute Versorgung Bedürftiger auch in Übergangszeiten ermögliche.