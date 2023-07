Je nach Wochentag dreht sich der Frust der Autofahrer auf der A4. Abhängig vom Tag fahren die langen Kolonen an Lkws mal in Richtung Polen, mal in die Gegenrichtung. Die Autofahrer schlängeln sich auf der Überholspur an ihnen vorbei. Wenn ein Trucker seine Kollegen überholt, geht es auch für die Pkws nur langsam voran. Deswegen stellt Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig klar: "Wir wollen mehr Güterverkehr auf die Schienen bringen, und trotzdem ist der Ausbau der A4 notwendig, denn das ist eine Transitstrecke, die vor allem den Westen Europas mit dem Osten Europas verbindet."