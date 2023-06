"Die sehen auch, dass man im Handwerksberuf generell mittlerweile wieder viele, viele Möglichkeiten hat. Es wird viel, viel besser bezahlt als früher", sagt Berthold. Durch die Digitalisierung und modernere Arbeitsmittel sei der Job auch interessanter geworden. "Man hat Werkzeuge in unserem Bereich zum Beispiel, mit denen man Halter an die Decke schießt und nicht mehr bohrt."

Tatsächlich ist Berthold nicht der Einzige, der ein wachsendes Interesse am Handwerk beobachtet. Nach einer Statistik des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung ist die Anzahl der Auszubildenden im ostdeutschen Handwerk seit 2015 um neun Prozent gestiegen – trotz aller Klagen um fehlende Azubis und gegen den gesamtdeutschen Trend. Das liege zum einen an der Demographie, sagt Forscherin Gabriele Wydra-Somaggio. Der Geburtenknick nach der Wiedervereinigung sei überwunden, es gebe wieder mehr junge Ostdeutsche. Aber das erkläre die Zuwächse nicht allein.

"Das Handwerk wird nicht mehr als so schmutzig gesehen, wie es war. Die Karriereaussichten sind auch deutlich besser geworden. Es kann ein größerer Anteil an Ausbildungsabsolventen in dem Ausbildungsbetrieb verbleiben, was früher nicht so häufig der Fall gewesen ist", sagt sie. Auch die Verdienstaussichten seien in den letzten Jahren verbessert worden.