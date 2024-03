Zum Sommersemester ab 1. April gibt es für einen Großteil der Studierenden in Sachsen ein vergünstigtes Deutschlandticket. In Leipzig ist an allen sieben Hochschulen das Semesterticket das sogenannte Deutschland-Semesterticket sogar verpflichtend, teilte das Studierendenwerk Leipzig mit. Es kostet 176,40 Euro für das gesamte Semester beziehungsweise 29,40 Euro pro Monat. Ähnlich sieht es auch in Dresden aus, wo das Ticket laut Verkehrsverbund Oberelbe Studierende von insgesamt elf Hochschulen bekommen.