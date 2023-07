Aktuell haben Studierende in Sachsen die Möglichkeit, ihr Semesterticket gegen Zahlung eines Aufpreises zu einem vollwertigen Deutschlandticket upzugraden. Hierfür muss nach Auskunft aus den Verkehrsverbünden der Differenzbetrag zwischen dem Semesterticketpreis und den aktuell 49 Euro für das Deutschlandticket gezahlt werden. Ein Sprecher des Verkehrsverbundes Oberelbe sagte, es würden dann die Bedingungen für das Deutschlandticket gelten - inklusive monatlicher Kündigungsmöglichkeit. Das bedeutet, Studierende können das Deutschlandticket-Abo beispielsweise auf Wunsch auch nur in den Semesterferien buchen und in der Vorlesungszeit ihr Ticket wieder ermäßigt als Semesterticket nutzen. Der Aufpreis ist unterschiedlich hoch, da die Semstertickets je nach Hochschule und Hochschulstandort unterschiedlich teuer sind. Ein Sprecher des Verkehrsverbundes Mittelsachsen erklärte, jede und jeder Studierende müsse immer den Differenzbetrag zu den 49 Euro übernehmen.

Ein Sprecher des sächsischen Verkehrsministeriums sagte auf Anfrage: "Der Freistaat Sachsen befürwortet das Deutschlandticket als Semesterticket im Vollsolidarmodell für 60 Prozent des Ausgabepreises." Das würde einen bundeseinheitlichen Preis von 29,40 Euro bedeuten. "In der Unterarbeitsgruppe Tarifentwicklung zum Deutschlandticket wurde unter dem Vorsitz des Freistaats Sachsen (Sächsisches Miniterium für Wirtschaft und Arbeit) ein entsprechender Vorschlag erarbeitet, zu dem noch die Zustimmung des Bundes fehlt", so der Ministeriumssprecher. Ursprünglich hatte sich der Freistaat gegen vergünstigte Deutschlandtickets für einzelne Personengruppen positioniert. Eines stellt der Ministeriumssprecher aber immer noch klar: "Es gibt in Sachsen keine Pläne, den individuellen Kauf des Deutschlandtickets für Studierende zu bezuschussen." Gemeint ist ein Zuschuss der Landes.



Mit einem bundeseinheitlichen vergünstigten Deutschlandticket kämen auch Studierende in Mittweida und Freiberg in den Genuss eines verbilligten Tickets. An beiden Hochschulstandorten gibt es kein Semesterticket gibt.