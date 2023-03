Dulig zufolge haben in Sachsen 90 Prozent der Studierenden ein ÖPNV-Abo. Das Problem: Es ist in der Regel auf Sachsen oder nur auf einen Verkehrsverbund begrenzt. Ziel bleibe ein bundesweites Ticket für Studierende auf Basis des Deutschlandtickets. Der Bund müsse einem Rabatt auf das Deutschlandticket zustimmen, so Duligs Forderung. Das 49-Euro-Ticket können Reisende ab dem 1. Mai bundesweit in Bus und Bahn nutzen.