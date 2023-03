Bisher gibt es an vielen Hochschulstandorten regionale Semestertickets, mit denen Studierende vergünstigt den regionalen ÖPNV nutzen können. Diese Tickets werden solidarisch von den Studierenden selbst finanziert. Studierende müssen mit der Einschreibung beziehungsweise Rückmeldung an ihrer Hochschule einen Beitrag zum Semesterticket zahlen (z.B. aktuell in Dresden 195 Euro, in Leipzig 165 Euro und in Zwickau 170 Euro, jeweils pro Semester).