Bildrechte: xcitepress

Weihnachtsüberraschung Weihnachtsfeiertage auf dem Autobahn-Parkplatz: Lkw-Fahrer bekommen Geschenke

26. Dezember 2024, 13:00 Uhr

Wegen des Feiertagsfahrverbotes müssen Lkw ohne Sondergenehmigung an den Weihnachtsfeiertagen stillstehen. Wer es an Heiligabend nicht nach Hause geschafft hat, sitzt also fest und muss Weihnachten ohne die Familie auf einem Parkplatz verbringen. Polizei und ehrenamtliche Helfer verteilten deshalb kleine Geschenke an die Fernfahrer.