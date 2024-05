Bildrechte: picture alliance/dpa

Von allgemeiner Entspannung könne aber noch nicht gesprochen werden, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums. In Sachsen wurden bis dato 2.353 ASP-Fälle nachgewiesen. Neuinfektionen wurden zuletzt in den Landkreisen Görlitz und Bautzen festgestellt. Die Zahlen liegen auf niedrigem einstelligen Niveau, teilte das Landratsamt Bautzen mit. Hot-Spots seien die Reviere Bluno, Spohla sowie die ehemaligen Tagebauflächen um den Bernsteinsee, Lohsa-See, Sabrodter See und den Lugteich, sowie bei Boxberg. Weil die Flächen teilweise rutschungsgefährdet sind, können Kadaver von dort nur schwer geborgen werden.