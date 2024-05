Weil die Sicht über dem Einsatzort schlecht gewesen sei, konnte der Verletzte nicht mit dem Helikopter geborgen werden. "Wir mussten ihn mit unserer Gebirgstrage eineinhalb Kilometer zum Rettungswagen fahren", erzählt der 28-jährige Pommerenck, der beruflich Notfallsanitäter ist und ehrenamtlich die Bergwacht leitet. Von der Straße am Waldrand habe dann ein Helikopter den Mann ins Krankenhaus gegracht.

Es hatte an diesem Tag geschneit, möglicherweise hatte die Last des Schnees den Baum zum Umstürzen gebracht. Gegen solche Unfälle könne man sich nur schwer schützen, sagt Pommerenck. Er empfiehlt Gebiete mit viel Totholz zu meiden und beim Wandern wachsam zu sein, viel mehr könne man nicht tun. Doch so manch ein Einsatz der Bergretter wäre vermeidbar.