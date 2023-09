Die Berufsfeuerwehr Bautzen und die Deutsche Rettungsflugwacht (DRF) haben ein neues Rettungskonzept für Ertrinkende am Stausee in Bautzen geprobt. Mit der schnellen Hilfe aus der Luft soll die Rettungszeit am Stausee für in Not geratene Personen künftig von zwölf auf vier Minuten verkürzt werden, teilte die DRF mit.