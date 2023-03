Am Städtischen Klinikum in Magdeburg ist ein weiterer Rettungshubschrauber stationiert. Bildrechte: dpa

In Sachsen-Anhalt gibt es insgesamt drei Rettungshubschrauber. Zwei stehen in Oppin, nämlich Christoph Halle, der von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang fliegt und der größere und modernere Christoph Sachsen-Anhalt, der dank Instrumentenflugausrüstung und Mega-Scheinwerfer auch nachts fliegt. Beide Helis fliegen Einsätze insbesondere in den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg, Saalekreis, Burgenlandkreis, Salzlandkreis und Mansfeld-Südharz.



Am Städtischen Klinikum in Magdeburg ist Christoph 36 stationiert. Er fliegt neben Magdeburg selbst in den Landkreisen Börde, Harz, Jerichower Land, sowie im Altmarkkreis Salzwedel und dem Landkreis Stendal. Für Überführungsflüge oder in besonderen Notfällen fliegen die Hubschrauber auch in andere Bundesländer. Alle Rettungshubschrauber in Deutschland heißen "Christoph" – in Erinnerung an den Heiligen Christopherus, der nach katholischer Lesart der Schutzpatron der Reisenden ist.