Bildrechte: MDR/Jörg Winterbauer

Reitsport 30 Jahre Pfingstturnier in Horka: Zum Erfolg dank Teamgeist und Herzblut

20. Mai 2024, 19:34 Uhr

Seit 1993 hat sich das Reitturnier in Horka von einer kleinen Veranstaltung zu einem der größten Turniere in Sachsen entwickelt. Turnierleiter Matthias Barth verrät das Erfolgsgeheimnis. Und Reitstar Marvin Jüngel sagt, was Horka für ihn ausmacht.