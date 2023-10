Bildung Trotz Leistungsrückgangs erreichen Sachsens Schüler in Bildungsstudie Spitzenplatz

Schülerinnen und Schüler in Sachsen können sich hinsichtlich ihrer Sprachkompetenz im bundesweiten Vergleich weiter an der Spitze behaupten. Insbesondere im Fach Deutsch werden in Sachsen Kernkompetenzen besser vermittelt als in anderen Bundesländern. Allerdings gehen die Leistungen insgesamt zurück.