Sachsen hat den ersten Platz im Bildungsmonitor 2023 verteidigt - zum 17. Mal in Folge. Die Forscher heben hervor, dass sächsische Viertklässler in Mathematik bundesweit die besten Ergebnisse erzielten. Nur wenige Jugendliche erreichten im Lesen nicht die Mindeststandards. Bestwerte erreicht Sachsen auch bei der Schulqualität und weist die geringste Bildungsarmut auf. Kinder und Jugendliche nutzten oft Ganztagsangebote.

Als weitere Stärke wird die Internationalisierung hervorgehoben. Der Anteil der Bildungsausländer unter allen Studenten sei der dritthöchste in Deutschland. Beim Einwerben von Drittmitteln je Professor erzielt Sachsen ebenfalls den Höchstwert. Verbesserungspotenzial sehen die Autoren bei der Betreuung und Digitalisierung. Der Betreuungsschlüssel an Kitas und Grundschulen sei schlechter als im Bundesdurchschnitt. Zudem würden an Hochschulen und Berufsschulen vergleichsweise wenige in Informatik ausgebildet.

Sachsen-Anhalt hat sich im Vergleich zum Vorjahr auf Platz elf verbessert. Gute Ergebnisse erzielt das Land bei der Schulqualität, Förderung und Bildungsarmut. Grundschulkinder erreichen gute Ergebnisse in Mathematik. Vergleichsweise wenige Schüler erreichen nicht die Mindeststandards.



Kritisch merken die Forscher an, dass der Anteil älterer Lehrkräfte sehr hoch ist. Die Altersstruktur sei sehr unausgeglichen. In Kitas kämen rechnerisch viele Kinder auf eine Betreuungsperson. An Hochschulen und Berufsschulen würden zu wenige in Informatik ausgebildet. Der Anteil der MINT-Studenten sei relativ niedrig. Der Anteil vorzeitig aufgelöster Ausbildungsverträge sei hoch.