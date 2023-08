recap Lehrermangel: Wer unterrichtet unsere Kinder in Zukunft?

In Deutschland fehlen rund 12.000 Lehrer, ein Drittel davon allein in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. In den nächsten Jahren wird die Lücke voraussichtlich noch viel größer. Was muss sich ändern?