Auch das wirft Fragen auf. Schließlich war der Hauptbeschuldigte zeitweise untergetaucht. Nach ihm wurde vier Jahre lang international per Haftbefehl gesucht bis er Ende Mai 2023 in Spanien festgenommen wurde. Nach seiner Auslieferung saß er bis Mitte Januar 2024 in Sachsen in Untersuchungshaft und wurde dann auf Antrag der Staatsanwaltschaft freigelassen, weil er sich zum Verfahren geäußert habe. Am 30. Januar 2024 vermeldete die Generalstaatsanwaltschaft Dresden dann die bislang umfangreichste Sicherung von Bitcoins durch Strafverfolgungsbehörden in Deutschland.