Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat gegen einen Mann aus Leipzig Anklage wegen Internetbetrugs in mehreren hundert Fällen erhoben. Wie ein Sprecher am Freitag mitteilte, habe man das Ermittlungsverfahren gegen den 37‑Jährigen abgeschlossen. Es werde Anklage bei der Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Leipzig wegen gewerbsmäßigen Bandenbetruges unter anderem in insgesamt 654 Fällen erhoben.