Falls die Bitcoins, beziehungsweise der aus deren Verkauf erzielte Erlös, vom Gericht rechtskräftig eingezogen werden, bekommt der Beschuldigte nichts wieder. Er bekommt nur das wieder, was nicht rechtskräftig eingezogen wurde. Dies entspricht dem Sinn der Einziehung, dass "sich Straftaten nicht lohnen sollen".



Es kommt allerdings in Betracht, einen Teil des Erlöses im Rahmen der Schadenswiedergutmachung an die Geschädigten auszuzahlen. Dies sind in diesem Fall die Inhaber der durch die Taten des Beschuldigten verletzten Urheberrechte, das heißt die Filmindustrie. Diese müssten entsprechende Ansprüche stellen. Ob und wenn ja, in welcher Höhe dies geschehen wird, kann derzeit nicht eingeschätzt werden.