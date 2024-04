Der 40-Jährige soll mit seinem Geschäftsmodell Millioneneinnahmen erzielt und in der Kryptowährung Bitcoin angelegt haben. Laut Generalstaatsanwaltschaft war der Mann untergetaucht und seit Ende 2019 per internationalem Haftbefehl gesucht worden. Vor knapp einem Jahr wurde er demnach im Ausland gefasst und saß nach seiner Auslieferung in Dresden in Untersuchungshaft.