Vertreter von Siemens erklärten, dass bereits in zwei Jahren solche Technik beispielsweise Triebfahrzeugführern assistieren soll. Obwohl es längst autonome U-Bahnen gibt, zum Beispiel in Nürnberg - das Lokpersonal im Eisenbahnverkehr wird auf absehbare Zeit nicht ersetzbar sein. Das betonte die Leiterin der Digitalisierung Bahnsysteme bei der DB im Projekt Digitale Schiene Deutschland, Annika Hundertmark. Sie sagte, dass viele Forschungsfelder noch in den Kinderschuhen steckten, die Wissenschaftler eine Art Grundlagenforschung leisteten. Ziel sei es, dass Hersteller und Bahnunternehmen all die Erkenntnisse dann gemeinsam in moderne Strecken, zuverlässige Sicherungstechnik und in neue Fahrzeuge stecken und diese vom ersten Tag an voll funktionfähig auf die Schienen stellen.