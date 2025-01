Sechs Großplastiken prägen seit Freitag das Gelände rund um das Besucherzentrum der Kulturhauptstadt Chemnitz. Die Idee für das Skulpturen-Ensemble namens "Collateral Sculptures" stammt von Udo Pfeifer. Der Chemnitzer Unternehmer ist in den vergangenen Monaten quasi zu einem Experten in Sachen moderner Kunst geworden.

Am Anfang stand die Idee, das Umfeld des Besucherzentrums attraktiver zu gestalten: "Wir haben uns auf die Strümpfe gemacht und nach einem Partner gesucht, der uns hier unterstützen kann. Und so sind wir bei den Kunstsammlungen Chemnitz gelandet. Wir haben versucht, nicht so ganz gefällige Dinge nur für uns zu gewinnen, sondern auch ein paar Sachen mit Spannungen, über die man diskutieren kann, was einen breiteren Interpretationsspielraum mitbringt." Pfeifer hat die Plastiken nicht nur mit ausgesucht. Er hat einige bezahlt und bei anderen die Mietkosten übernommen. Über die Summe schweigt er dezent.